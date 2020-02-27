Путин встретится с фракциями Госдумы 5 марта

Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидерами фракций Государственной думы, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что встреча запланирована на 5 марта 2020 года.

Ранее президент заявлял о намерении провести подобную встречу для обсуждения поправок в Конституцию России.

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