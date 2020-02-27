Путин встретится с фракциями Госдумы 5 марта
close
Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидерами фракций Государственной думы, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что встреча запланирована на 5 марта 2020 года.
Ранее президент заявлял о намерении провести подобную встречу для обсуждения поправок в Конституцию России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Песков подтвердил согласие Путина провести голосование по Конституции 22 апреля
— От медицины до культуры: Путин обсудил поправки в Конституцию
— Эксперт оценил встречу Путина с рабочей группой по изменению Конституции