Путин поручил ФСБ обеспечить на День Победы безопасность на высшем уровне

Глава России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности обеспечить на праздновании Дня Победы 9 мая безопасность на самом высоком уровне. Об этом передает RT.

Он отметил, что празднование 75-летния победы в Великой Отечественной войне должно пройти без происшествий, так как 9 мая будут организованы масштабные мероприятия.

«Поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты», — добавил он.

Российский президент пригласил в Москву на празднование 9 мая различных политических фигур со всего мира. Среди них: глава США Дональд Трамп, президент Турции Тайп Эрдоган, лидер Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина и других.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

— Мишустин заявил о выделении на выплату ветеранам более 71 млрд рублей

— Япония пока не подтвердила приезд Абэ на День Победы в Москву