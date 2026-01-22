«Молитесь, у нас на работе взорвали бомбу»: как 20-летний террорист взорвал Домодедово

Пассажирка с багажом на территории аэропорта «Домодедово» в первые часы после взрыва, 24 января 2011 года

Смертник с взрывчаткой под курткой спокойно проходит в один из крупнейших аэропортов России и больше часа беспрепятственно ищет место для атаки — так в Москве произошел последний теракт северо-кавказских боевиков. 15 лет назад молодой ингуш Магомед Евлоев взорвал мощную бомбу посреди аэропорта Домодедово, убив 37 человек и ранив еще около 200. Как власти расследовали громкое дело и кто был наказан за трагедию — в материале «Газеты.Ru».

«Сейчас вы все умрете»

«Магомед сказал мне, что едет в Египет обучаться исламу, и попросил ничего не говорить родителям», — так описывал свою последнюю встречу с террористом Магомедом Евлоевым его младший брат Ахмед. Втайне от родителей 20-летний уроженец Ингушетии забрал паспорт и уехал на автобусе в Москву — чтобы через несколько дней, 24 января 2011 года активировать «пояс смертника» в аэропорте Домодедово. Сам Евлоев погиб на месте, среди обломков нашли целыми лишь его руку и оторванную голову.

Позже экспертиза обнаружила в крови Евлоева большое количество наркотиков, в том числе гашиш с кокаином.

«Вероятно, сопровождавшие будущего террориста люди чутко следили за тем, чтобы его сознание не пробудилось в последний момент, и Евлоев не отступил», — оценивали журналисты.

Это была не первая попытка теракта в Москве той зимой — незадолго до Домодедово боевики из Дагестана хотели устроить взрыв на Красной площади. По счастливой случайности, пояс шахидки сдетонировал раньше положенного, взорвавшись 31 декабря 2010-го в гостиничном номере заговорщиков (погибла только сама террористка). Несмотря на это, спустя меньше месяца Магомед беспрепятственно прошел в крупнейший аэропорт страны с взрывчаткой под курткой.

Позже оказалось, что досмотровое оборудование в аэропорту частично не работало. Сотрудники линейного отдела полиции, которые охраняли входы, признавались на допросах, что проверяли не больше 2% пассажиров , которые «визуально» вызывали подозрения.

«Ни для никого не секрет, что милиционеры в аэропортах предпочитают не искать террористов, а брать «тепленькими» приезжих гастарбайтеров», — описывало ситуацию с безопасностью издание «Лента».

«Не видел [в тот день в Домодедово] ни одного милиционера, кроме как на стацпосту на входе… И этому был очень удивлен, так как ночью в зале ожидания болталось как минимум трое бомжей, бухающих и постоянно что-то вопящих», — вспоминал мужчина, успевший вылететь до теракта.

Перед взрывом Евлоев больше часа бродил по аэропорту, успел выпить кофе. Следствие предполагало, что он выбирал место, где сможет убить больше человек, особенно иностранцев, чтобы привлечь внимание СМИ. В 16:32 мск террорист активировал бомбу в зоне прилета международных рейсов. По некоторым свидетельствам, перед этим Евлоев выкрикнул свое имя и откуда он.

«Потом сказал: «сейчас вы все умрете» или «сейчас я вас всех взорву» — как-то так, распахнул куртку и нажал на кнопку, которая у него была на животе»,

— делился с журналистами выживший.

Яркая вспышка, глухой хлопок, едкий дым и темнота. Мощность бомбы на основе гексогена и алюминиевой пудры составила от двух до пяти килограмм в тротиловом эквиваленте. Часть зала оказалась разрушена, обвалился потолок. Пережившие взрыв в первые секунды от шока не понимали, что произошло.

Момент взрыва в аэропорту «Домодедово», 24 января 2011 года ТАСС

«В углу располагалось что-то вроде бара. Только там продолжала работать какая-то подсветка. Из-за нагромождения расшвырянного оборудования поднялась взъерошенная барышня и удивленно оглянулась. По полу катались разные напитки, я взял 0,5 бутылку «Кока-Колы» и спросил ее: «Можно взять, я заплачу?» Вместо ответа она мне кивнула и протянула бумажное полотенце. Тут я увидел, что из пальца руки фонтанчиком бьет кровь, а откуда-то сверху кровью заливает мою ярко-желтую куртку... Сверху ничего не капало, я понял, что кровь льется из правого уха», — рассказывал один из очевидцев.

Он встречал в аэропорту коллегу-немца, который не пережил теракт. Когда тот же пострадавший сообщил о случившемся родным и на работу, ему никто не поверил.

«Не мели чепухи, если бы был теракт, СМИ давно бы раструбили!» — так, по словам выжившего, ответила по телефону его жена.

О нападении вся Россия узнала не от журналистов, а из социальных сетей. Первое сообщение появилось в 16:38 в Twitter: «Молитесь, у нас на работе, в #domodedovo, взорвали бомбу».

«Не хватало даже нашатыря»

При взрыве погибли 37 человек, включая восемь иностранцев. Из них 31 человек скончался сразу, остальные умерли в машинах скорой помощи или в больницах.

«Люди лежали рядами, словно лепестки ромашки, ногами в сторону взрыва… Вся одежда сплошь была усеяна отверстиями размером с боб или горошину, шансов у многих не было никаких… Я увидел выбегающего и кричащего милиционера. Он был в кусках мяса и весь в крови. И только кричал: «Я спасся, я спасся!»

– описывали свидетели трагедии.

Пассажиры в аэропорту «Домодедово», где произошел взрыв, 24 января 2011 года ТАСС

Пострадали еще около 200 человек. Первую помощь раненым пытались оказать сотрудники аэропорта и другие пассажиры. Их выводили на воздух, отвозили на тележках для багажа ближе к выходу, чтобы быстрее передать спасателям. Приехавшие медики тут же на полу, среди тел, проводили реанимацию.

«От машин скорой с пандуса бегут врачи с квадратными чемоданчиками, и сразу в бой… Медсестры делали уколы, не протирая кожу спиртом. Кололи прямо почерневшие и обожженные участки. Неразбериха царила жуткая. Не хватало даже нашатыря… Полная женщина лет 35-40 сидела на полу, правая нога до пояса бурая от крови. Она с мольбой меня спрашивала: «Молодой человек, девочку, девочку лет 12 не видели? Девочку?» — вспоминали уцелевшие.

Пока простые люди старались помочь друг другу, некоторые наживались на беде: пользуясь ситуацией, столичные таксисты резко подняли цены на проезд из Домодедово. Обычно до города можно было уехать за 1-2 тыс. рублей, сразу после теракта стали требовать от 10 до 30 тысяч , что подтверждали бывшие на месте журналисты. В противовес этому обычные водители начали вставать по аэропорту с табличками: «Бесплатно довезу до метро».

Москвичи в аэропорту «Домодедово» предлагают бесплатно довезти пассажиров до метро во время первых часов после теракта, 25 января 2011 года Астапкович Владимир/ITAR-TASS

«Таксисты, которые сейчас берут 10-20 тысяч с тех, кто хочет скорее выбраться оттуда, это наши? Чем они лучше тех, кто взорвал?» — возмущались в соцсетях.

Другие москвичи поспешили на пункты сдачи крови, обмениваясь их адресами в том же Twitter. «Завтра пойду сдавать кровь. На войне как на войне. Раньше успокаивал себя, что и так хватит. Не могу больше», — подчеркивали горожане.

Сдача крови для пострадавших при взрыве в аэропорту «Домодедово» в центральном приемном отделении НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, 25 января 2011 года Мудрац Александра/ТАСС

«Во время оглашения приговора улыбались»

Ответственность за теракт взял на себя известный лидер сепаратистов, чеченец Доку Умаров. В феврале 2011 года в интернете появилось видео, где Умаров пообещал России «год крови и слез» и благословил на «задание» молодого человека, похожего на Евлоева. На записи Умаров называет его «Сейфуллахом» и «лучшим моджахедом бригады шахидов».

«Шахид обещает «пролить кровь», но выглядит заторможенным», — отмечала тогда «Газета.Ru».

После взрыва под суд пошли родные и знакомые Евлоева: его младший брат Ахмед, уроженцы Ингушетии Башир Хамхоев, братья Ислам и Илез Яндиевы. По версии следствия, Башир и Ахмед помогали Евлоеву на родине, а Яндиевы сопровождали его в Москве. Свою вину признал только Ислам Яндиев, остальные подчеркивали, что не знали о теракте.

«Наши пути [с Евлоевым] разошлись… мы не виделись и не общались… Я понятия не имел о намерениях Магомеда взорваться в аэропорту…У меня на севере живет старшая сестра, она прилетает домой как раз через аэропорт Домодедово, и она могла оказаться среди жертв», — говорил в суде 19-летний Хамхоев.

Евлоев-младший добавлял, что лишь передал брату паспорт перед его отъездом из Ингушетии, а родителям ничего не сказал, потому что «у нас принято слушать старших».

В итоге всех четверых осудили за умышленное убийство, совершение теракта и организацию преступной группы. Все, кроме брата террориста, получили пожизненное, последнему назначили десять лет колонии общего режима.

«Во время оглашения приговора обвиняемые улыбались, поддерживали друг друга, обнимались», — передавали журналисты.

Осенью 2011 года еще двух предполагаемых пособников Евлоева (чеченцев Рустама Альтемирова и Заурбека Амриева) убили в Турции. Их расстреляли в центре Стамбула, нападавшему удалось скрыться. Российские и турецкие СМИ предполагали, что он действовал по заданию Москвы.

«Каждому киллер сделал по контрольному выстрелу в голову», — отмечал «Коммерсантъ».

Сам Умаров погиб осенью 2013-го в горах Ингушетии. По одной версии, он умер от последствий ранений, отрезанный силовиками от врачей, по другой — в результате отравления.

Лидер боевиков Северного Кавказа Доку Умаров, который взял на себя ответственность за теракт в аэропорту «Домодедово» 24 января 2011 года ТАСС

«Лишняя нагрузка на бюджет»

После теракта тогдашний президент России Дмитрий Медведев обвинил в случившемся не только террористов, но и руководство аэропорта.

«Имеющиеся данные свидетельствуют, что [в Домодедово] была просто анархия: заходили [в терминал] из любых мест, а контроль передвижения в лучшем случае был частичным… Такое количество взрывчатого вещества пронести или провезти — это нужно постараться. За это должны ответить все, кто имеет отношение к компании, кто принимает там решения, и менеджмент самого аэропорта», — возмущался президент.

В Домодедово же ответственность переложили на полицию.

«Мы не должны нести ответственность за взрыв, поскольку мы выполняли все требования в сфере авиационной безопасности, за которую мы несем ответственность», — объясняла глава пресс-службы аэропортового комплекса Елена Галанова.

Во время расследования Следственный комитет установил, что еще до взрыва руководство Домодедово самостоятельно поменяло нормативные документы, удалив оттуда пункт о своей обязанности обеспечивать безопасность пассажиров. Представители аэропорта это не признали и в ответ обвиняли следствие во лжи. Руководство Домодедово пытались привлечь по разным статьям, но безрезультатно.

Сотрудники правоохранительных органов дежурят у аэропорта «Домодедово», где после взрыва усилены меры безопасности, 24 января 2011 года Илья Питалев/РИА Новости

На следующий день после теракта, 25 января 2011-го было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК). Его фигурантами стали четверо бывших сотрудников транспортной милиции и четверо топ-менеджеров аэропорта, в том числе бывший директор Домодедово Вячеслав Некрасов и экс-управляющий директор ЗАО «Домодедово Эрпорт Авиэйшн Секьюрити» Андрей Данилов. Летом 2015 года следствия прекратило это дело, посчитав, что в их действиях нет состава преступления.

«Выяснилось, что основополагающие документы, в соответствии с которыми на угрозы терактов необходимо было должным образом реагировать авиаперевозчикам, а также сотрудникам аэровокзальных комплексов… на момент совершения теракта Минтрансом РФ разработаны не были», — передавала газета «Коммерсантъ» доводы следствия.

Часть высокопоставленных чиновников и силовиков после теракта потеряли свои места. В частности, ФСБ отчиталось об увольнении двух руководителей управления «Т» (по борьбе с терроризмом) своей службы экономической безопасности.

«Позиции самого [главы МВД России Рашида] Нургалиева теракт не поколебал, как, впрочем, и других ответственных за безопасность страны людей»,

— отмечала «Лента».

Отдельно в апреле 2015-го завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). По этой статье обвинили четырех человек: фактического владельца аэропорта, миллиардера Дмитрия Каменщика, того же Некрасова с Даниловым и экс-главу российского представительства компании Airport Management Company Limited Светлану Тришину. Всех фигурантов отправили под домашний арест, но в июле 2016-го отпустили, а в сентябре 2016-го дело вновь закрыли. Генпрокуратура тогда указывала, что по закону субъект, оказывающий транспортные услуги, не обязан защищать потребителей от терактов.

«Мы им сейчас говорим [собственникам Домодедово]: не надо, чтобы вы садились в тюрьму, это лишняя нагрузка на бюджет. Заплатите людям деньги, как это принято в США, которые многие восхваляют», — пояснил глава СК Александр Бастрыкин в ноябре 2016-го.

К лету 2016 года аэропорт выплатил 122 потерпевшим в общей сложности более 91 млн рублей. Сколько именно платили каждому, Каменщик раскрыть отказался.

Сотрудник МЧС в служебном автомобиле у аэропорта «Домодедово», где после взрыва усилены меры безопасности, 24 января 2011 года Андрей Стенин/РИА Новости

«Это выплаты, не компенсация, ведь нашей вины в произошедшем нет. Это благотворительность, а суть благотворительности в том, что публично о ней говорить не принято», — заявил он прессе.

Отдельно пострадавшие также получали выплаты из федерального и регионального бюджетов.

«Нам, вдовам, выплатили по три миллиона рублей. Но деньги деньгами, а как жить дальше без близкого человека? Чем заполнить образовавшуюся дыру?» — резюмировали журналистам родственники погибших.