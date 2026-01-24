Размер шрифта
Над Россией сбили 75 дронов ВСУ. Военная операция, день 1431-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1431-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Российская ПВО за ночь сбила 75 украинских беспилотников над регионами РФ, больше всего — 46 — над Ростовской областью. Мэр Киева сообщил о перебоях с отоплением и водоснабжением в городе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

08:38

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать попытки других стран выделить Украине деньги из бюджета Евросоюза. Он также вновь выступил против присоединения Киева к объединению.

08:20

В Минобороны показали, как расчеты САУ «Малка» группировки войск «Север» уничтожили укрытия, технику и военнослужащих подразделений ВСУ в Харьковской области.

08:05

Жители левого берега Киева снова остались без отопления и водоснабжения, сообщил глава города Виталий Кличко.

08:03

🔴 За ночь российские военные средствами ПВО сбили 75 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. 46 дронов уничтожены над Ростовской областью, 22 — над Белгородской, три — над Крымом, два — над Курской областью и по одному — над Воронежской и Брянской областями.

08:01

Сегодня 1431-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
