Над Россией сбили 75 дронов ВСУ. Военная операция, день 1431-й

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать попытки других стран выделить Украине деньги из бюджета Евросоюза. Он также вновь выступил против присоединения Киева к объединению.
В Минобороны показали, как расчеты САУ «Малка» группировки войск «Север» уничтожили укрытия, технику и военнослужащих подразделений ВСУ в Харьковской области.
Жители левого берега Киева снова остались без отопления и водоснабжения, сообщил глава города Виталий Кличко.
🔴 За ночь российские военные средствами ПВО сбили 75 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. 46 дронов уничтожены над Ростовской областью, 22 — над Белгородской, три — над Крымом, два — над Курской областью и по одному — над Воронежской и Брянской областями.
