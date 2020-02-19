Небензя заявил, что украинские чиновники настроены на саботаж соглашений по Донбассу

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что многие украинские чиновники своими заявлениями саботируют выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На волну саботажа «Минска» настроены многие влиятельные украинские чиновники», — заявил Небензя.

По его словам, они в открытую противоречат декларировавшейся президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже «политической воле» к урегулированию ситуации в регионе.

«Одной воли, правда, недостаточно. Нужны конкретные шаги», — сказал Небензя.

Он также добавил, что силы ВСУ по-прежнему пытаются занять позиции ополченцев ДНР и ЛНР «в так называемых серых зонах, где никаких военных быть вообще не должно».

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