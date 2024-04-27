Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле выступили за продолжение контактов между Азербайджаном и Арменией

Песков: Кремль выступает за скорейшее подписание договора между Баку и Ереваном

close
100%
Shutterstock/esfera

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ выступает за продолжение контактов между Азербайджаном и Арменией . Его слова передает ТАСС.

Отвечая на просьбу журналистов высказаться о протестах в Армении против порядка делимитации границы с Азербайджаном, Песков сказал, что в Кремле не хотели бы это комментировать.

По его словам, в Москве считают, что контакты Баку и Еревана необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования спорных вопросов, чтобы быстрее выйти на подписание мирного договора.

В ночь на 27 апреля стало известно, что военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области с требованием остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном.

Министерство обороны Армении заявило, что принимает меры после появления соответствующих сведений. Там также предупредили, что за любыми попытками вовлечения армянских вооруженных сил в политические процессы последует адекватная правовая оценка.

Ранее сына экс-президента Армении задержали на протесте против делимитации с Азербайджаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами