В Кремле выступили за продолжение контактов между Азербайджаном и Арменией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ выступает за продолжение контактов между Азербайджаном и Арменией . Его слова передает ТАСС.

Отвечая на просьбу журналистов высказаться о протестах в Армении против порядка делимитации границы с Азербайджаном, Песков сказал, что в Кремле не хотели бы это комментировать.

По его словам, в Москве считают, что контакты Баку и Еревана необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования спорных вопросов, чтобы быстрее выйти на подписание мирного договора.

В ночь на 27 апреля стало известно, что военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области с требованием остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном.

Министерство обороны Армении заявило, что принимает меры после появления соответствующих сведений. Там также предупредили, что за любыми попытками вовлечения армянских вооруженных сил в политические процессы последует адекватная правовая оценка.

Ранее сына экс-президента Армении задержали на протесте против делимитации с Азербайджаном.