Кремль пока не планирует говорить о неприкосновенности экс-президентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не собирается высказывать позицию по поводу возможного закрепления в Конституции РФ нормы о неприкосновенности бывших президентов страны, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Так, представитель Кремля сказал, что пока комментариев в отношении того или иного предложения не будет.

По мнению Кремля, высказывать какую-либо позицию до формирования окончательного списка предложений не стоит.

Как стало известно, рабочая группа по подготовке предположений по изменению КРФ предложила внести в основной закон государства часть о неприкосновенности бывших президентов страны.

До этого президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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