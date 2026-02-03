Стало известно, как НАТО будет спасать Гренландию от аннексии США

НАТО начало планированное миссии «Арктический страж», которая направлена на обеспечение безопасности Гренландии. Об этом сообщил пресс-секретарь центрального штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) полковник Мартин О'Доннелл, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на французское агентство AFP.

При этом полковник отказался сообщать какие-либо подробности, поскольку подготовка к миссии только началась.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на два источника сообщало, что с инициативой по созданию миссии «Арктический страж» выступила Германия. Основой для нее может послужить другая миссия НАТО — «Балтийский часовой», запущенная в январе прошлого года для защиты критически важной инфраструктуры в акватории Балтийского моря.

1 февраля президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров с европейскими лидерами по Гренландии. По словам американского лидера, многие вопросы уже согласованы. Президент США добавил, что приобретение американской стороной Гренландии «будет отличной сделкой для всех».

При этом, как показал недавний опрос компании Verian, большинство жителей Гренландии (85%) не хотят становиться гражданами США, так как считают, что уровень жизни в Дании намного выше. В частности, жителей острова беспокоит уровень преступности в США и дорогие медицинские услуги.

