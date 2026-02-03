Размер шрифта
В Белгородской области начали возвращать свет

Гладков: в Белгородской области восстанавливают свет после обстрела ВСУ
Социальные и энергообъекты в Белгородской области, а также жилые дома начали подключать к резервным генераторам после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков призвал жителей Белгородской области с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. По его словам, проблема с отключением света постепенно решается. Губернатор подчеркнул, что все аварийные бригады буквально с самых первых минут находятся на своих местах. Параллельно происходит обследование поврежденного оборудования и его восстановление.

«С ходом восстановления я думаю, что, в первую очередь вы увидите электричество, тепло и подачу воды в свои квартиры и дома», — сообщил он.

3 февраля около 20:30 мск в Белгороде и области объявили ракетную опасность из-за обстрела ВСУ. По информации Telegram-канал Mash, в регионе прозвучали как минимум 20 взрывов. В результате Белгород и несколько округов остались без света.

Как уточнил Вячеслав Гладков, ВСУ нанесли ракетный удар по региону. По его словам, есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Гладков сообщил об ухудшении обстановки в Белгородском приграничье.
 
