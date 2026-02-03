Главу ФИФА Инфантино внесли в базу «Миротворца»

Президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино внесли в базу «Миротворца», передает «Чемпионат».

В список попадают те, кто «‎угрожает национальной безопасности Украины»‎.

2 февраля Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

Ранее депутат Роман Терюшков предположил, что у главы ФИФА необратимые процессы в голове.