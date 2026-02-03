Чемпионка Европы по художественной гимнастике получила нейтральный статус

Чемпионка Европы 2021 года, многократная чемпионка России Лала Крамаренко получила нейтральный статус. Фамилия 21-летней спортсменки появилась в списке нейтральных атлетов на сайте Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

1 ноября 2025 года Крамаренко объявила о возвращении в спорт после тяжелой травмы.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России. На Играх БРИКС в Казани она победила в индивидуальном многоборье, выступая с серьезной травмой. В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Гимнастка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Ранее российская гимнастка заявила о желании стать мамой.