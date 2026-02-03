Размер шрифта
Чемпионка Европы по художественной гимнастике получила нейтральный статус

Чемпионка Европы Крамаренко получила нейтральный статус
РИА Новости

Чемпионка Европы 2021 года, многократная чемпионка России Лала Крамаренко получила нейтральный статус. Фамилия 21-летней спортсменки появилась в списке нейтральных атлетов на сайте Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

1 ноября 2025 года Крамаренко объявила о возвращении в спорт после тяжелой травмы.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России. На Играх БРИКС в Казани она победила в индивидуальном многоборье, выступая с серьезной травмой. В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Гимнастка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Ранее российская гимнастка заявила о желании стать мамой.
 
