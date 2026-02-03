Белый дом назвал участников новых переговоров в Абу-Даби

Белый дом: Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах в Абу-Даби 4 февраля

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер примут участие в переговорах с РФ и Украиной в Абу-Даби 4 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет ТАСС.

«Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для проведения очередного раунда трехсторонних переговоров», — сказала Ливитт.

Она отметила, что предыдущая встреча, которая прошла в Абу-Даби в трехстороннем формате, «была исторической по своей природе».

23 и 24 января в Абу-Даби прошли первые в этом году трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Второй раунд был запланирован на 1 февраля, однако он не состоялся. Позже эту встречу перенесли на 4 и 5 февраля. Как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобное решение было принято, так как потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон.

3 февраля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что работа украинской переговорной группы будет скорректирована в связи с массированным ударом Вооруженных сил (ВС) России по энергетическим объектам страны.

Ранее политолог заявил о тупиковом положении Украины в преддверии переговоров в Абу-Даби.