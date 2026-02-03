Размер шрифта
Подруга Филиппа Киркорова раскрыла, почему развелась с мужем

Дизайнер Аника Керимова опровергла, что развелась с мужем из-за измен
Владимир Астапкович/РИА Новости

Подруга Филиппа Киркорова, дизайнер Аника Керимова, в беседе с kp.ru подтвердила, что уже почти год находится в разводе с бывшим мужем.

Керимова объяснила, что договорилась с экс-супругом не обсуждать развод и не выносить это за пределы дома. Дизайнер продолжает вместе с бывшим избранником воспитывать сына. Она опровергла, что рассталась с мужем из-за измен и обид.

«Это было общее, взрослое и осознанное решение. Многие скажут, нужно всё терпеть — согласна. Но иногда лучше разойтись, чем жить под одной крышей и ненавидеть друг друга до конца дней», — поделилась дизайнер.

Керимова подчеркнула, что ее экс-супруг никогда не был публичной личностью и всегда избегал светских мероприятий. По словам дизайнера, мужчина оказал ей неоценимую поддержку в ведении бизнеса. Девушка отметила, что навсегда останется с бывшим мужем родными людьми.

Керимова уже несколько лет дружит с Филиппом Киркоровым. В 2023 году она помогла сыну Мартину народного артиста в разработке и презентации своей первой модной коллекции. Мальчик сам нарисовал идеи для одежды. Вдохновительницей для нарядов послужила его сестра Алла-Виктория. На подиуме презентовали «голые» платья, комбинезоны, топы со стразами и не только.

Ранее Егор Бероев раскрыл подробности расставания с Алферовой.
 
