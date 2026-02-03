Белый дом сообщил о реакции Трампа на ответные удары России по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп без удивления отреагировал на массированный ответный российский удар по инфраструктуре Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Левитт, Трампа сказал, что «не удивлен» атаками России. Пресс-секретарь отметила, что две страны уже несколько лет «ведут очень жестокую войну». Она подчеркнула, что боевые действия между Москвой и Киевом никогда не начались, если бы Трамп в 2022 году по-прежнему был президентом США. Пресс-секретарь отметила, что российско-украинский вооруженный конфликт произошел из-за «слабости и некомпетентности» предыдущего главы государства Джо Байдена. Поэтому, чтобы положить конфликту, Трамп продолжает так «агрессивно заниматься дипломатией».

Утром 3 февраля министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики. Удары также наносились по местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия.

Как заявили в Минобороны, удары были совершены в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам на территории России. Для нанесения ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, дроны.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп «хочет сделать невозможное возможным».