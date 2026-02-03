В Госдуме назвали Рютте «адептом прокси-войны» против России

Генсек НАТО Марк Рютте является «адептом прокси-войны против России до последнего украинца». Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Политик прокомментировал слова генсека НАТО Марко Рютте о том, что после заключения мира на Украине там появятся иностранные войска. Слуцкий подчеркнул, что представители России не раз говорили о «неприемлемости размещения иностранных военных контингентов на украинской территории», так как это является угрозой безопасности и национальным интересам РФ «со всеми вытекающими выводами и последствиями». И в таком случае «западные интервенты» станут «законными целями» для российских военных, отметил депутат.

«Генсек Альянса выступил как настоящий провокатор в преддверии очередного раунда переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Заявлениями о западной военной интервенции на Украину после «мирных соглашений» Рютте отнюдь не приближает перспективу их подписания. Скорее – наоборот», — написал политик.

3 января Марк Рютте приехал в Киев и выступил в Верховной раде. Кроме слов о размещении иностранных войск после заключения мирного соглашения, генсек НАТО подчеркнул, что урегулирование конфликта потребует «трудных решений» от Украины и заявил, что Россия якобы не настроена на реальные мирные переговоры.

Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта должен состояться в Абу-Даби 4 и 5 февраля, со стороны России в них будет участвовать та же делегация, что и на встречах 23 и 24 января.

При этом второй раунд переговоров в столице ОАЭ должен был пройти еще 1 февраля, однако его перенесли на несколько дней после поездки в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на грядущих переговорах стороны будут обсуждать предложения российской стороны и компромиссы, на которые может пойти Москва.

Ранее в Венгрии заявили о планах Европы сорвать переговоры в Абу-Даби.