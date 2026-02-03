Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
 (обновлено  )
Политика

В Госдуме назвали Рютте «адептом прокси-войны» против России

Слуцкий: Рютте – адепт прокси-войны против России до последнего украинца
Павел Бедняков/РИА Новости

Генсек НАТО Марк Рютте является «адептом прокси-войны против России до последнего украинца». Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Политик прокомментировал слова генсека НАТО Марко Рютте о том, что после заключения мира на Украине там появятся иностранные войска. Слуцкий подчеркнул, что представители России не раз говорили о «неприемлемости размещения иностранных военных контингентов на украинской территории», так как это является угрозой безопасности и национальным интересам РФ «со всеми вытекающими выводами и последствиями». И в таком случае «западные интервенты» станут «законными целями» для российских военных, отметил депутат.

«Генсек Альянса выступил как настоящий провокатор в преддверии очередного раунда переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Заявлениями о западной военной интервенции на Украину после «мирных соглашений» Рютте отнюдь не приближает перспективу их подписания. Скорее – наоборот», — написал политик.

3 января Марк Рютте приехал в Киев и выступил в Верховной раде. Кроме слов о размещении иностранных войск после заключения мирного соглашения, генсек НАТО подчеркнул, что урегулирование конфликта потребует «трудных решений» от Украины и заявил, что Россия якобы не настроена на реальные мирные переговоры.

Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта должен состояться в Абу-Даби 4 и 5 февраля, со стороны России в них будет участвовать та же делегация, что и на встречах 23 и 24 января.

При этом второй раунд переговоров в столице ОАЭ должен был пройти еще 1 февраля, однако его перенесли на несколько дней после поездки в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на грядущих переговорах стороны будут обсуждать предложения российской стороны и компромиссы, на которые может пойти Москва.

Ранее в Венгрии заявили о планах Европы сорвать переговоры в Абу-Даби.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!