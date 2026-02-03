Россиянам объяснили порядок изъятия номеров серии «АМР»

Номерные знаки АМР не изымаются ни на дорогах, ни в пунктах регистрации транспортных средств, если они были получены законно. Об этом сообщили в ГАИ, пишет «Российская газета».

«Знаки АМР никого не интересуют, кроме богатых автовладельцев, которые желают добавить себе форсу, якобы они принадлежат к правительственным структурам», — говорится в материале.

В ведомстве подтвердили, что знаки серии АМР с кодом региона 97 действительно были спецсерией и выдавались только для авто из правительственных автопарков. Если номер был приобретен легальным путем, то и изымать его не будут.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в Москве и Подмосковье Госавтоинспекция уже изъяла 15 номерных знаков данной серии. Аналогичная аббревиатура с другими кодами регионов — 99 и 77 — часто использовались автовладельцами, которые ценили «красивые» сочетания и их ассоциацию с «блатными» номерами.

