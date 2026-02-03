На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов за границу

На Украине раскрыли схему по вывозу военных за границу за $40 тыс.

На Украине сообщили о раскрытии очередной схемы уклонения от службы в армии — военных увозили за границу. Об этом сообщили в полиции Украины.

В данный момент задержаны семеро подозреваемых.

«По версии следствия, они помогали военным покинуть воинскую часть и доехать до любой точки в Украине за $16 тыс., а сразу уехать за границу - $40 тыс. Деньги переводили на криптокошелек», — говорится в сообщении.

15 января на Украине правоохранители раскрыли схему, по которой сотрудники территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области за деньги помогали мужчинам призывного возраста бежать в Румынию. Организаторами стали двое сержантов, которые давали возможность украинцам беспрепятственно проезжать через блокпосты и поддерживали «клиентов» на всех этапах, включая пересечение реки Прут. В сообщении отмечается, что всего с сентября 2025 года они успели вывезти в Румынию свыше 10 человек.

14 января новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в розыске у ТЦК находятся два миллиона украинцев, а еще 200 тысяч человек самовольно оставили военную часть.

Ранее сообщалось, что украинские военкомы за деньги помогали уклонистам бежать в Румынию.