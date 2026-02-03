Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов за границу

На Украине раскрыли схему по вывозу военных за границу за $40 тыс.

На Украине сообщили о раскрытии очередной схемы уклонения от службы в армии — военных увозили за границу. Об этом сообщили в полиции Украины.

В данный момент задержаны семеро подозреваемых.

«По версии следствия, они помогали военным покинуть воинскую часть и доехать до любой точки в Украине за $16 тыс., а сразу уехать за границу - $40 тыс. Деньги переводили на криптокошелек», — говорится в сообщении.

15 января на Украине правоохранители раскрыли схему, по которой сотрудники территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области за деньги помогали мужчинам призывного возраста бежать в Румынию. Организаторами стали двое сержантов, которые давали возможность украинцам беспрепятственно проезжать через блокпосты и поддерживали «клиентов» на всех этапах, включая пересечение реки Прут. В сообщении отмечается, что всего с сентября 2025 года они успели вывезти в Румынию свыше 10 человек.

14 января новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в розыске у ТЦК находятся два миллиона украинцев, а еще 200 тысяч человек самовольно оставили военную часть.

Ранее сообщалось, что украинские военкомы за деньги помогали уклонистам бежать в Румынию.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!