Тюменского подростка будут судить за то, что он на сообщил о подготовке теракта

В Тюмени будут судить подростка, который знал о подготовке теракта и промолчал
В Тюмени перед судом предстанет 17-летний подросток, который не сообщил о готовившемся теракте. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. По данным следствия, несовершеннолетний в ходе общения в социальных сетях от своего знакомого узнал, что тот вместе с сообщником по указанию злоумышленника готовит поджог объекта на железнодорожном перегоне «Утяшево – Тюмень» в интересах Украины. Юношу обвинили по обвиняется по ст. 205.6 УК РФ — несообщение в органы власти о лицах, которые по достоверно известным сведениям готовят одно из преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ.

В результате поджигателей по пути к месту теракта поймали сотрудники УФСБ. Расследование в отношении подростка, промолчавшего о подготовке этого теракта, а данный момент завершено. Материалы переданы в суд.

Ранее в России подросток искал людей для поджога объектов транспортной инфраструктуры.
 
