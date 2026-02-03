Россиянин с пистолетом ограбил цветочный павильон, чтобы купить подарок ребенку

В Свердловской области полиция задержали местного жителя, который угрожал продавцу цветочного павильона из-за букета и плюшевого медведя. Об этом сообщает УМВД Екатеринбурга.

Инцидент произошёл ночью 1 февраля на улице Сулимова. 47-летний ранее судимый местный житель выбрал в павильоне цветы и игрушку, а при расчете вместо денег достал пистолет, заставил продавщицу лечь на пол и скрылся с товаром.

В квартире задержанного были найдены похищенные букеты, плюшевый медведь, а также пневматический пистолет и винтовка. Мужчина пояснил, что хотел поздравить с праздником дочь своей знакомой, а деньги собирался вернуть позже. Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия, фигуранту может грозить до 10 лет колонии.

До этого в Подмосковье мужчина украл 20 пачек масла и спрятал их в штанах. 38-летний мужчина признал вину и рассказал, что совершил кражу для последующей перепродажи. Выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление.

Ранее петербуржец попросил примерить украшения почти на 300 тысяч рублей и сбежал с ними.