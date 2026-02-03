Размер шрифта
В Белом доме заявили, что Трамп «хочет сделать невозможное возможным»

Белый дом: Трамп готов сделать невозможное возможным и добиться мира на Украине
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп, специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома предприниматель Джаред Кушнер намерены сделать «невозможное возможным» и добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом в беседе с журналистами заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

«Уиткофф, Кушнер и президент Трамп сделали невозможное возможным в плане [обеспечения] мира на Ближнем Востоке. Я знаю, что они стремятся добиться того же применительно к войне России и Украины», — сказала она.

30 января президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Россией и Украиной вполне могут приносить плоды и в случаях, когда в них не принимают участие американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта должен состояться 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что со стороны РФ в нем будет участвовать та же делегация, что и на прошлых переговорах 23 и 24 января.

Ранее политолог заявил о тупиковом положении Украины в преддверии переговоров в Абу-Даби.
 
