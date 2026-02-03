В Белом доме раскрыли детали сделки с Индией на $500 млрд

Индия согласилась закупать больше нефти у США. С таким утверждением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

«Индия согласилась прекратить закупку российской нефти и покупать больше американской нефти у США, а также, возможно, у Венесуэлы», — сказала Ливитт.

Она отметила, что в рамках сделки с США премьер-министр Индии Нарендра Моди обязался закупить американскую энергию, транспорт и сельскохозяйственную продукцию на $500 млрд.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Моди согласился прекратить покупать российскую нефть. Глава Белого дома отметил, что для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди.

Как стало известно газете The Washington Post (WP), США пообещали отменить дополнительные пошлины в размере 25% против Индии в случае ее отказа от нефти из России.

Ранее министр нефти Индии заявил о снижении закупок топлива из России.