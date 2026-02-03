Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В Белом доме раскрыли детали сделки с Индией на $500 млрд

Белый дом: Индия согласилась закупать больше нефти у США
Molly Riley/White House/Global Look Press

Индия согласилась закупать больше нефти у США. С таким утверждением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

«Индия согласилась прекратить закупку российской нефти и покупать больше американской нефти у США, а также, возможно, у Венесуэлы», — сказала Ливитт.

Она отметила, что в рамках сделки с США премьер-министр Индии Нарендра Моди обязался закупить американскую энергию, транспорт и сельскохозяйственную продукцию на $500 млрд.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Моди согласился прекратить покупать российскую нефть. Глава Белого дома отметил, что для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди.

Как стало известно газете The Washington Post (WP), США пообещали отменить дополнительные пошлины в размере 25% против Индии в случае ее отказа от нефти из России.

Ранее министр нефти Индии заявил о снижении закупок топлива из России.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!