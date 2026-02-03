Размер шрифта
Российский школьник получил тяжелую травму, прыгнув в сугроб и напоровшись на ствол куста

В Ивановской области мальчик прыгнул в сугроб и получил тяжелую травму
В Ивановской области десятилетний мальчик получил тяжелую травму после прыжка в сугроб. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел в поселке Ново-Талицы. Ребенок вместе с другими детьми прыгал в сугробы и наткнулся на ствол куста.

Telegram-канал «Иваново. Происшествия» сообщает, что все случилось 3 февраля. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

До этого 12-летний сын бойца СВО не выжил, поскользнувшись на гололеде в Петров Вале. По словам других школьников, мальчик во время падения ударился головой. Прибывшие на место медики не смогли спасти мальчика. Все это произошло, когда малолетний возвращался с занятий и направлялся на групповой тренинг к педагогу-психологу.

Ранее в Башкирии юноша получил тяжелые ожоги, пытаясь затопить печь в бане.
 
