Российская велогонщица выиграла бронзу чемпионата Европы

Российская велогонщица Алина Лысенко стала бронзовым призером чемпионата Европы по велоспорту на треке в спринте.

В гонке за третье место Лысенко в двух заездах опередила представительницу Германии Леу Софию Фридрих. Первое место заняла британка Эмма Финукейн. Серебро завоевала британка Софи Кейпвелл.

Чемпионат Европы проходит в турецкой Конье. Он завершится 5 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее россияне выиграли первую медаль чемпионата Европы по велоспорту.