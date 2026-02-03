Размер шрифта
Российская велогонщица выиграла бронзу чемпионата Европы

Россиянка Лысенко завоевала бронзу чемпионата Европы по велоспорту на треке
Федерация велоспорта России

Российская велогонщица Алина Лысенко стала бронзовым призером чемпионата Европы по велоспорту на треке в спринте.

В гонке за третье место Лысенко в двух заездах опередила представительницу Германии Леу Софию Фридрих. Первое место заняла британка Эмма Финукейн. Серебро завоевала британка Софи Кейпвелл.

Чемпионат Европы проходит в турецкой Конье. Он завершится 5 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее россияне выиграли первую медаль чемпионата Европы по велоспорту.
 
