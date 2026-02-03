Иранские катера попытались задержать американский танкер

Иранские военные катера приблизились к танкеру под американским флагом в Ормузском проливе и потребовали остановить судно, но оно продолжило движение под военным сопровождением. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на британскую морскую охранную компанию Vanguard Tech.

По информации Vanguard Tech, танкер Stena Imperative во время прохода через пролив был сближен «тремя парами небольших вооруженных лодок», которые принадлежат Корпусу стражей исламской революции. Катера с помощью радио приказали капитану «остановить двигатели и подготовиться к досмотру», однако после этого судно увеличило скорость и сохранило курс.

«Судно в настоящее время сопровождается американским военным кораблем», — отметили в компании.

Там подчеркнули, что танкер не заходил в иранские территориальные воды. Судно продолжило путь к месту назначения в Бахрейне и, как ожидается, должно прибыть в порт Ситра 5 февраля.

До этого стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретятся в Стамбуле в пятницу, 6 февраля, чтобы обсудить возможную ядерную сделку.

Ранее политолог спрогнозировал полноценный военный конфликт США и Ирана в 2026 году.