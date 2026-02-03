Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Подростка-насильника, напавшего на двух женщин в Петербурге, отправили за решетку

В Петербурге осудили подростка-насильника, напавшего на двух женщин
Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге вынесли приговор подростку-насильнику. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 19 июля прошлого года — пьяный подросток попытался изнасиловать женщину 1966 года рождения в магазине, но ему помешала сработавшая сигнализация. После этого он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении другой женщины 2003 года рождения, а также изнасиловал ее.

В суде юноша вину не признал, заявив, что не нападал на первую женщину, а со второй все произошло за деньги. Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы. По совокупности с предыдущим неотбытым сроком по другому приговору окончательное наказание составило восемь лет в воспитательной колонии.

Ранее в Перми медбрат изнасиловал пациентку наркологии.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!