Подростка-насильника, напавшего на двух женщин в Петербурге, отправили за решетку

В Петербурге вынесли приговор подростку-насильнику. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 19 июля прошлого года — пьяный подросток попытался изнасиловать женщину 1966 года рождения в магазине, но ему помешала сработавшая сигнализация. После этого он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении другой женщины 2003 года рождения, а также изнасиловал ее.

В суде юноша вину не признал, заявив, что не нападал на первую женщину, а со второй все произошло за деньги. Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы. По совокупности с предыдущим неотбытым сроком по другому приговору окончательное наказание составило восемь лет в воспитательной колонии.

