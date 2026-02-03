Размер шрифта
Житель Башкирии двое суток избивал сожительницу, женщина не выжила

В Башкирии мужчина забил сожительницу и получил срок
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Кушнаренковском районе Башкирии мужчина в течение почти двух суток избивал свою сожительницу, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает прокуратура республики.

Конфликт между парой произошел в августе 2025 года. Подсудимый наносил женщине удары руками и ногами по голове и телу, он не вызвал пострадавшей скорую помощь, спасти ее не удалось. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования он не признал своей вины.

Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Известно, что ранее он был судим за преступления против личности.

До этого в Тверской области мужчина жестоко избил 60-летнюю сожительницу из ревности. Женщина рассказала, что распивала с возлюбленным спиртное, когда зазвонил телефон. Мужчина взбесился, заподозрив измену, схватил кочергу и сковороду и несколько раз ударил ими по голове жертвы. Пострадавшая сама вызвала скорую помощь и полицию

.

Ранее крымчанин забил кирпичом соседку с сожителем и получил 17,5 лет колонии.
 
