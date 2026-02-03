Омичка поверила «сотруднику налоговой» и потеряла 5,5 млн рублей

В Омске 32-летняя женщина поверила «сотруднику налоговой» и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что горожанке позвонил аферист, представившийся «сотрудником налоговой службы», и потребовал срочно явиться в отделение ФНС. После этого женщина получила письмо по электронной почте, в котором говорилось якобы о взломе ее личного кабинета на «Госуслугах». Омичку убедили, что с ее счетов планируются переводы на финансирование терроризма.

После этого с женщиной связался другой преступник, назвавшийся сотрудником Центробанка, и начал ей «помогать», давая инструкции. Следуя указаниям, она перевела свои сбережения на «безопасный счет».

При этом во время второй транзакции злоумышленникам с женщиной поговорил полицейский, однако та настаивала, что отправляет деньги якобы для оплаты отпуска в Сочи. Общая сумма ущерба составила 5,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее россиянин дважды поверил мошенникам и потерял почти 5 млн рублей.