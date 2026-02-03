Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Омичка поверила «сотруднику налоговой» и потеряла 5,5 млн рублей

В Омске женщина обогатила мошенников на 5,5 млн рублей

В Омске 32-летняя женщина поверила «сотруднику налоговой» и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что горожанке позвонил аферист, представившийся «сотрудником налоговой службы», и потребовал срочно явиться в отделение ФНС. После этого женщина получила письмо по электронной почте, в котором говорилось якобы о взломе ее личного кабинета на «Госуслугах». Омичку убедили, что с ее счетов планируются переводы на финансирование терроризма.

После этого с женщиной связался другой преступник, назвавшийся сотрудником Центробанка, и начал ей «помогать», давая инструкции. Следуя указаниям, она перевела свои сбережения на «безопасный счет».

При этом во время второй транзакции злоумышленникам с женщиной поговорил полицейский, однако та настаивала, что отправляет деньги якобы для оплаты отпуска в Сочи. Общая сумма ущерба составила 5,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее россиянин дважды поверил мошенникам и потерял почти 5 млн рублей.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!