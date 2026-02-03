Пьяный россиянин разгромил киоск и изрезал продавца ножом из-за сдачи

В Ульяновске покупатель напал на продавца с канцелярским ножом

В Ульяновске пьяный посетитель торгового киоска, усомнившись в правильности сдачи, устроил погром и нанес ножевые ранения продавцу. Об этом сообщает «МВД Медиа».

55-летний мужчина купил бутылку пива, но остался недоволен суммой сдачи. Несмотря на объяснения 54-летней продавщицы, он начал вести себя агрессивно: сначала бросил в нее платежный терминал, затем начал бить стекла витрин тарелкой для мелочи.

Когда женщина вышла на улицу, чтобы остановить его, мужчина схватил с прилавка канцелярский нож и нанес ей несколько ударов по руке и один по лицу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Подозреваемого задержали на месте происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве и составлен административный протокол за появление в общественном месте в пьяном виде.

