Первого мужа супруги Байдена обвинили в убийстве

NBC: первого мужа Джилл Байден задержали по обвинению в убийстве
New Castle County Police

Первый муж Джилл Байден, супруги бывшего президента США Джо Байдена, задержан по обвинению в убийстве. Об этом пишет NBC.

«Бывший муж бывшей первой леди Джилл Байден был задержан, его обвиняют в убийстве своей нынешней жены», — говорится в сообщении.

77-летний Уильям Стивенсон заключен под стражу, судом назначен залог в размере $500 тыс.

Все детали предполагаемого убийства на данный момент неизвестны. В декабре полиция прибыла к дому Стивенсонов после сообщения о домашнем насилии. Жену Уильяма Линду нашли без сознания, ей пытались оказать помощь, но спасти ее не удалось.

До этого сообщалось, что Джилл Байден могут привлечь к ответственности по статье о жестоком обращении с пожилыми людьми. Это связано с тем, что Джилл могла скрывать заболевание своего супруга Джо Байдена из политических соображений предвыборной кампании. Об этом сообщил чиновник министерства юстиции Лео Террела.

Ранее в Британии заявили, что мать ребенка Хантера Байдена добивается его ареста.
 
