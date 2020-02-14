В Кремле прокомменировали ситуацию с угрозами послу РФ в Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы, поступающие послу РФ в Турции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Анкара усилила меры по обеспечению безопасности посольства России после того, как в адрес посла Алексея Ерхова были направлены письма с угрозами из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб

Песков заявил, что турецкая сторона предпримет все необходимые меры по охране посла.

«Что касается ситуации вокруг главы российского дипломатического представительства в Турции, то мы не сомневаемся, что турецкая сторона предпримет все необходимые меры по охране посла и всех сотрудников российских компаний и учреждений, которые расположены в Турции», — сказал Песков.

Также он перенаправил в МИД вопрос журналистов о необходимости рекомендовать российским туристам не ехать в Турцию.