В Кремле пояснили, что поправка об индексации выплат не связана с повышением явки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что включение в конституционные поправки обязательной ежегодной индексации выплат не имеет цели повысить явку на голосовании, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Поступает достаточно большое количество предложений по поправкам, и все эти поправки сейчас находятся на стадии анализа, рассмотрения в рабочей группе. Поправки насчет индексации зарплаты обсуждаются наряду с другими поправками», — отметил пресс-секретарь.

Песков также добавил, что речь не идет о повышении явки. По его мнению, в сферу деятельности рабочей группы входит только формулировка поправок.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин распорядился приступить к подготовке к голосованию по изменениям в Конституцию

— Комитет Госдумы предложит продлить прием поправок к Конституции

— День голосования по поправкам в Конституцию может стать выходным