Байден заявил о своем возможном поражении на праймериз в Нью-Гэмпшире

Экс-вице-президент США Джо Байден, который участвует в президентской гонке, заявил о том, что может одержать поражение во время праймериз в Нью-Гэмпшире. Об этом он заявил в эфире телекомпании ABC.

«Я получил поражение в Айове, и я, скорее всего, получу поражение здесь (в Нью-Гемпшире. — примечание «Газеты.Ru»)», — сказал Байден.

Он также рассказал о том, что выдвижение от Демократической партии его конкурентов Берни Сандерса и Пита Буттиджича в роли кандидатов представляет опасность для самих демократов.

Свою позицию кандидат в президенты объяснил тем, что, несмотря на свои заслуги, его оппоненты «пока не продемонстрировал свою способность собрать вокруг себя большую часть электората».

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