Вице-спикер Госдумы подтвердил смерть депутата Хайруллина при крушении вертолета

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Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подтвердил смерть депутата ЕР Айрата Хайруллина при крушении вертолета около Казани. Об этом сон написал на своей странице в Facebook.

«К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин, подтвердилась. Не хочется в это верить», — написал Неверов.

Также он выразил соболезнование родным, друзьям и близким, назвав смерть Хайруллина «невосполнимой потерей».

Ранее стало известно, что вертолет Bell 407 разбился в районе города Лаишево в Татарстане. На борту летательного аппарата находились три человека. В результате катастрофы один человек погиб, а еще двое были ранены. Как сообщалось, погибшим оказался депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

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