Трамп спрогнозировал новую попытку демократов отстранить его от власти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия Соединенных Штатов, вероятно, предпримет новую попытку добиться его отстранения от власти. Об этом сообщает ТАСС.

«Это порочные люди. Но они <...> держатся друг за друга - исторически, не только сейчас. Они держатся друг за друга как клей. Именно так они устроили импичмент», — заявил он.

Американский лидер добавил, что демократы смогут начать импичмент против кого угодно, так как они сильно сплочены.

Кроме того, Трамп считает, что Демократическая партия «вероятно, вернется за большим». При этом он отметил, что это может и не произойти, поскольку рейтинг Республиканской партии США возрос по итогам провалившейся попытки импичмента.

Сенат Конгресса США 5 февраля оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента.

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