Джонсон поддержал «сделку века» США

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединенное Королевство поддерживает «сделку века», предложенную США в целях урегулирования израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя британского премьера.

По его словам, Джонсон поддерживает усилия США в данном направлении.

Ссылаясь на слова премьера, его представитель отметил, что Лондон «убежден в важности концепции двух государств с общей для обеих сторон столицей в Иерусалиме, а также в неприемлемости односторонней аннексии территории».

Ранее Трамп представил проект «сделки века». Проект поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, однако Палестина отвергла предложение США.

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