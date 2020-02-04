Рада предварительно одобрила сокращение числа депутатов
Украинская Верховная Рада предварительно одобрила предложение сократить число депутатов на 150 человек. сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, на заседании в Раде в первом чтении приняли проект закона президента России Владимира Зеленского №1017 «О внесении изменений в ст. 76 и 77 Конституции Украины».
В законопроекте предлагается сократить число депутатов с 450 до 300 человек. Также обязательным требованием для становления депутата является украинское гражданство. Также депутат должен быть старше 21 года и владеть украинским языком.
Также в ст. 77 Конституции предлагается перевести Раду на пропорциональную избирательную систему.
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