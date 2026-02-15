Размер шрифта
Рютте утверждает, что НАТО выиграет потенциальную войну с Россией

Генсек Рютте: НАТО выйдет победителем из прямого конфликта с Россией
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Североатлантический альянс достаточно силен, чтобы Россия «не стала пытаться на него нападать». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, чьи слова приводит Reuters.

Рютте отметил, что если бы столкновение России и военного блока произошло прямо сейчас, то последний якобы вышел бы из него победителем.

«Мы выиграем любую битву с Россией, если они нападут на нас сейчас, и мы должны убедиться, что через два, четыре, шесть лет ситуация останется прежней», — заявил Рютте.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Путин обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что России якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу.
 
