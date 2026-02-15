Размер шрифта
Герасимов рассказал, на каком участке фронта идут наиболее упорные бои

Герасимов: в зоне ответственности группировки «Центр» идут самые упорные бои
Евгений Биятов/РИА Новости

Наиболее упорные бои в настоящее время идут в зоне ответственности группировки российских войск «Центр». Об этом в ходе инспекции группировки «Центр» заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

«Соединения воинских частей группировки [«Центр»] развивают наступление на Добропольском направлении», — отметил генерал армии.

В свою очередь, военные группировки «Запад» продолжают ликвидировать украинских солдат, заблокированных на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. По словам Герасимова, группировка «Юг» постепенно завершает освобождение Резниковки в Донецкой народной республике (ДНР) и уничтожает остатки украинских формирований в Константиновке. Кроме того, российские бойцы продвигаются в направлении Славянска.

«Группировка войск «Восток» развивает наступление в восточной части Запорожской области», — сказал начальник Генштаба.

Он обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на данный участок фронта наиболее подготовленные штурмовые группы. Несмотря на это, подразделения «Востока» успешно отражают атаки украинских войск, которые несут существенные потери.

Военнослужащие группировки «Днепр» наступают в направлении города Запорожья, а военнослужащие группировки «Север» сосредоточены на расширении полосы безопасности. Она создается в приграничных районах Харьковской и Сумской областей.

Ранее российские военные сорвали контратаку ВСУ в Сумской области.
 
