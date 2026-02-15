Володин: в ЕС начали осознавать, что остались на обочине политических процессов

Некоторые европейские лидеры начали осознавать, что остались на обочине политических процессов. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, проанализировав речи руководителей ЕС на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Анализируя сказанное ими, можно сделать вывод: начало приходить осознание, что они остались на обочине политических процессов», — написал спикер ГД.

Среди таких политиков Володин упомянул президента Финляндии Александра Стубба. По его мнению, заявление финского лидера на конференции можно расценивать как оправдание перед гражданами своей страны за вступление в НАТО. Володин напомнил, что Финляндии «никто и ничто» не угрожало. Государство развивалось благодаря дешевым российским природным ресурсам и инвестициям. Председатель Госдумы подчеркнул, что «сегодня нет ни первого, ни второго».

По мнению Володина, в текущей международной обстановке сильные лидеры не оправдываются и не пытаются убедить окружающих «в своем звездном будущем». Он считает, что подобное поведение демонстрирует уязвимость европейских политиков на фоне укрепления позиций России и президента страны Владимира Путина.

«Все эти дрожащие <…> вылетят со своих кресел. Кто-то в этом году, кто-то в следующем. И только во главе России останется Путин», — заключил Володин.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Европы начали чувствовать и осознавать, что находятся сегодня уже даже не в позиции обслуживающего персонала. По ее словам, заокеанские партнеры разговаривают с европейцами так, как не разговаривают даже с противниками.

