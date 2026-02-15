Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

«И только останется Путин»: Володин высказался об уязвимости лидеров ЕС

Володин: в ЕС начали осознавать, что остались на обочине политических процессов
Владимир Федоренко/РИА Новости

Некоторые европейские лидеры начали осознавать, что остались на обочине политических процессов. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, проанализировав речи руководителей ЕС на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Анализируя сказанное ими, можно сделать вывод: начало приходить осознание, что они остались на обочине политических процессов», — написал спикер ГД.

Среди таких политиков Володин упомянул президента Финляндии Александра Стубба. По его мнению, заявление финского лидера на конференции можно расценивать как оправдание перед гражданами своей страны за вступление в НАТО. Володин напомнил, что Финляндии «никто и ничто» не угрожало. Государство развивалось благодаря дешевым российским природным ресурсам и инвестициям. Председатель Госдумы подчеркнул, что «сегодня нет ни первого, ни второго».

По мнению Володина, в текущей международной обстановке сильные лидеры не оправдываются и не пытаются убедить окружающих «в своем звездном будущем». Он считает, что подобное поведение демонстрирует уязвимость европейских политиков на фоне укрепления позиций России и президента страны Владимира Путина.

«Все эти дрожащие <…> вылетят со своих кресел. Кто-то в этом году, кто-то в следующем. И только во главе России останется Путин», — заключил Володин.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Европы начали чувствовать и осознавать, что находятся сегодня уже даже не в позиции обслуживающего персонала. По ее словам, заокеанские партнеры разговаривают с европейцами так, как не разговаривают даже с противниками.

Ранее Орбан рассказал, во что Брюссель превратил мечту о процветающей Европе.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!