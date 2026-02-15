В России придумали, как производить джемы с помощью ультразвука за 10 минут

Ученые из лаборатории «Очаковского комбината пищевых ингредиентов» разработали технологию, позволяющую использовать ультразвук для гелеобразования каррагинана — ключевого стабилизатора в производстве джемов, варенья и других продуктов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ОКПИ.

Ультразвук за счет кавитации («холодного кипения») мгновенно активирует желирующие свойства каррагинана, одновременно на молекулярном уровне перемешивая состав при более низких температурах. В этом случае варка джема занимает всего 6–10 минут. Таким образом ультразвук за минуты выполняет то, на что раньше уходили часы: подготовку смеси, ее равномерное перемешивание, удаление пузырьков воздуха. Это позволяет сохранить натуральный вкус, цвет и полезные свойства ягод и фруктов. Кроме того, применение ультразвука обеспечивает дополнительную микробиологическую безопасность продукта.

«Наши ученые впервые за многие десятилетия придумали принципиально новый способ производства продуктов, который будет востребован во многих сегментах пищевой промышленности. Кондитерские, консервные, мясоперерабатывающие, молочные и другие заводы в России и мире десятилетиями работают по технологиям середины прошлого века. Наша разработка ломает эту парадигму: вместо долгой варки — мгновенная ультразвуковая обработка, вместо потери формы, вкуса и пользы — их сохранение, вместо роста затрат — их резкое снижение. Пока западные страны идут по пути ГМО, мы предлагаем России и миру прорывное, но доступное решение, которое уже доказало свою эффективность при производстве мармелада, ветчины, йогуртов и другой пищевой продукции», — сказал генеральный директор «Очаковского комбината пищевых ингредиентов» Александр Савков.

По данным ОКПИ, внедрение технологии не потребует глобального переоснащения производственных мощностей и значительных финансовых затрат и может быстро окупиться за счет существенного сокращения времени производства.

Ранее врач назвала три самых полезных вида рыбы.