Обама прокомментировал сравнение с обезьяной в аккаунте Трампа

Обама посчитал утратой приличий сравнение с обезьяной в аккаунте Трампа

Бывший президент США Барак Обама прокомментировал опубликованное видео в аккаунте действующего главы государства Дональда Трампа, в котором он и его супруга Мишель сравниваются с обезьянами. Об этом сообщает The Hill.

Он заявил, что при действующей администрации Белого дома политика превратилась в «клоунское шоу». Большинство американцев считают действия и поведение Трампа «крайне тревожным», предположил экс-президент США.

«В социальных сетях и на телевидении разворачивается своего рода клоунское шоу. И правда в том, что, похоже, никто не испытывает стыда по этому поводу среди людей, которые раньше считали, что нужно соблюдать определенные правила приличия, чувство приличия и уважение к занимаемой должности, верно? Так что это утрачено», — сказал Обама.

6 февраля Трамп разместил на платформе Truth Social короткий видео ролик продолжительностью около минуты. В нем он утверждает о якобы фальсификациях голосов на президентских выборах 2020 года в США в пользу Джо Байдена. В финальной части видео в нескольких кадрах появились Барак и Мишель Обама, изображенные в образе обезьян, под звуки песни «The Lion Sleeps Tonight» из мультфильма «Король Лев».

Видео вызвало широкую критику, в том числе со стороны некоторых республиканцев, из-за дегуманизации людей африканского происхождения. При этом Белый дом первоначально защищал публикацию, назвав ее «мемом», но затем пост был удален — спустя примерно 12 часов после появления.

Ранее Трамп осудил видео с Обамой в виде обезьяны, но извиняться не стал.
 
