В команде Трампа раскрыли, какой хотят видеть Европу

Посол в НАТО Уитакер: США нужные сильные, а не зависимые от Вашингтона союзники
Соединенным Штатам нужны сильные, а не зависимые от Вашингтона союзники в Европе. Об этом заявил представитель страны в НАТО Мэтью Уитакер, чьи слова приводит газета The Hill.

Так он прокомментировал отказ Чехии увеличивать расходы страны на оборону более чем на 2 процента от ВВП.

«Но я думаю, в конечном итоге они поймут, как и все союзники год назад, что нужно быть сильнее, нужно инвестировать в развитие потенциала и больше тренироваться с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить оперативную совместимость и возможность вести боевые действия как единое целое», — сказал Уитакер.

Постпред в НАТО отметил, что США «играют ведущую роль» в сфере оборонных расходов. Он также заверил, что Вашингтон не намерен сокращать свое присутствие в Европе.

«Мы просто говорим, что вместе мы сильнее, мы инвестируем в потенциал Соединенных Штатов и ожидаем, что наши европейские союзники последуют нашему примеру, и мы ожидаем, что вы будете готовы, мы ожидаем, что вы будете <…> гораздо более боеспособны», — заявил Уитакер.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. По его словам, это стало возможно благодаря тому, что американские союзники по НАТО увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП.

Ранее стало известно о новой тактике Трампа по давлению на Россию.
 
