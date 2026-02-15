Хореограф фигуристки Петросян Глейхенгауз получил аккредитацию на Игры-2026

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз получил аккредитацию зимних Олимпийских игр — 2026. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, прикрепив соответствующую фотографию.

Глейхенгауз опубликовал фото из аэропорта с аккредитацией, на которой указан нейтральный статус, и билетом из Стамбула в Милан. Он на Играх в Италии сопровождает фигуристку-одиночницу Аделию Петросян. Спортсменка провела в Москве тренировку 14 февраля, после чего они отправились в Милан через Стамбул.

Примечательно, что Глейхенгаузу изначально отказали в нейтральном статусе, и он не сопровождал Петросян на отборочном турнире Олимпиады в Пекине, который прошел в сентябре 2025 года.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее Гуменник выступил с обращением после выступления на ОИ.