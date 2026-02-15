Разговоры о потенциальном размещении европейских войск на территории Украины являются пустой риторикой, у союзников Киева не хватит на это смелости. С таким заявлением выступил заместитель командира третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин в эфире телемарафона.

«Я даже больше скажу, им сегодня даже тем офицерам и солдатам большинства тех стран, наших партнеров, запрещено приближаться в прифронтовые регионы наши. У них есть конкретный запрет. Если до Львова и Киева кое-кому можно доезжать, то большинству дальше запрещается ездить», – сказал Жорин.

3 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте произнес речь в Верховной раде и заявил, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине появятся западные войска.

При этом в МИД России неоднократно заявляли, что размещение на территории Украины западных воинских подразделений неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция.

Ранее министр обороны Германии пообещал, что Запад «защитит» Украину от России.