Стали известны подробности поисков девочки, провалившейся под лед в Новосибирске

В Новосибирске третьи сутки ищут девочку, утонувшую во время катания на тюбинге

В Новосибирске продолжают искать восьмилетнюю девочку, провалившуюся под лед реки Обь. Спасателям помогает местный предприниматель, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Поиски в районе Ясного берега идут уже третьи сутки. Спасатели обследовали 17 километров — 2,5 квадратных метров из которых при помощи эхолота. По информации канала, помощь в поисках оказывает бизнесмен Петр Звеков, который дал специалистам муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) профессиональное оборудование.

Инцидент произошел 12 февраля. По данным МАСС, девочка каталась с горки на тюбинге и ушла под воду. «Ватрушка» была обнаружена на льду реки Обь около ЖК «Венеция-2» в Ленинском районе.

Предварительно, девочка приехала в Новосибирск в гости с родителями. После того как взрослые стали распивать спиртные напитки, она ушла гулять одна без присмотра. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, поиски ребенка осложняет сильное течение и неоднородность льда на реке Обь. Наготове находятся две водолазные группы.

