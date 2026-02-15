Размер шрифта
Синоптик предупредил о похолодании в Москве

Синоптик Тишковец: Москву 15 февраля накроют снег и мороз до –10°C
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В воскресенье, 15 февраля, в Москве ожидаются кратковременный снег и понижение температуры до −10°C. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погодную ситуацию в столичном регионе будет формировать тыловая часть циклона. В Москве и области прогнозируется облачная погода с прояснениями, при этом в первой половине дня местами возможен кратковременный снег.

Синоптик уточнил, что в столице будет дуть северо-западный ветер со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, с порывами.

Максимальная температура воздуха в течение дня с обратным суточным ходом понизится до −7…−10°C. Атмосферное давление будет расти и достигнет 744 миллиметров ртутного столба.

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок отмечал, что нынешняя зима в Москве не стала особенно холодной, поскольку средние температуры воздуха были близки к норме.

Ранее москвичам рассказали, какой погоды ждать после недолгой оттепели.
 
