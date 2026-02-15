Грузовик сбил школьницу в Красноярском крае, она не выжила

Mash: в Красноярском крае грузовик сбил школьницу, она не выжила

В Красноярском крае 15-летнюю девушку сбил грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел в городе Дудинка. Школьница шла вдоль гаражей, когда ее вдруг сбило прицепом грузовика — водитель в это время пытался выехать на проезжую часть.

В результате случившегося школьница не выжила. Предварительно, транспортное средство принадлежит индивидуальному предпринимателю. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Сибири водитель «Газели» наехал на трех человек на пешеходном переходе, когда те переходили дорогу на зеленый свет. В результате случившегося двум девушкам потребовалась помощь врачей. В машине в этот момент было восемь пассажиров — они не пострадали.

Ранее электробус задом врезался в остановку в Новой Москве.