Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Грузовик сбил школьницу в Красноярском крае, она не выжила

Mash: в Красноярском крае грузовик сбил школьницу, она не выжила
Endless luck/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае 15-летнюю девушку сбил грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел в городе Дудинка. Школьница шла вдоль гаражей, когда ее вдруг сбило прицепом грузовика — водитель в это время пытался выехать на проезжую часть.

В результате случившегося школьница не выжила. Предварительно, транспортное средство принадлежит индивидуальному предпринимателю. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Сибири водитель «Газели» наехал на трех человек на пешеходном переходе, когда те переходили дорогу на зеленый свет. В результате случившегося двум девушкам потребовалась помощь врачей. В машине в этот момент было восемь пассажиров — они не пострадали.

Ранее электробус задом врезался в остановку в Новой Москве.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!