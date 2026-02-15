В Евросоюзе отказали Украине в членстве в 2027 году

Украина не сможет стать членом Евросоюза в 2027 году из-за существующих внутри блока правил. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция велась на YouTube.

«На основе текущей методологии расширения ЕС, вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года не является возможным. Но мы должны найти, как преодолеть разрыв между процессом вступления, основанным на достижениях стран-кандидатов, и геополитическими вызовами», — заявила Кос.

По ее словам, вопрос евроинтеграции Украины выходит за пределы стандартной процедуры расширения. Речь идет об «объединении Европы», указала еврокомиссар. Если все сделать правильно, то удастся получить объединенную Европу, сказала Кос, не уточнив, о чем идет речь.

9 февраля Bloomberg сообщил, что у ЕС есть сразу несколько планов принятия Украины в ЕС. В декабре 2025 года СМИ написали, что Украину могут принять в ЕС в 2027 году, что поспособствует развитию в стране торговли и инвестиций, а также может понизить уровень коррупции.

В январе президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Украина технически готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году Киев будет полностью готов вступить в ЕС.

Ранее Макрон поставил дедлайн по сроку повышения конкурентоспособности Евросоюза.