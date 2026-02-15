Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Евросоюзе отказали Украине в членстве в 2027 году

Еврокомиссар Кос: вступление Украины в ЕС в 2027 году невозможно
Omar Havana/AP

Украина не сможет стать членом Евросоюза в 2027 году из-за существующих внутри блока правил. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция велась на YouTube.

«На основе текущей методологии расширения ЕС, вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года не является возможным. Но мы должны найти, как преодолеть разрыв между процессом вступления, основанным на достижениях стран-кандидатов, и геополитическими вызовами», — заявила Кос.

По ее словам, вопрос евроинтеграции Украины выходит за пределы стандартной процедуры расширения. Речь идет об «объединении Европы», указала еврокомиссар. Если все сделать правильно, то удастся получить объединенную Европу, сказала Кос, не уточнив, о чем идет речь.

9 февраля Bloomberg сообщил, что у ЕС есть сразу несколько планов принятия Украины в ЕС. В декабре 2025 года СМИ написали, что Украину могут принять в ЕС в 2027 году, что поспособствует развитию в стране торговли и инвестиций, а также может понизить уровень коррупции.

В январе президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Украина технически готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году Киев будет полностью готов вступить в ЕС.

Ранее Макрон поставил дедлайн по сроку повышения конкурентоспособности Евросоюза.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!