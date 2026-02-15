Размер шрифта
Песков заявил о популярности Путина «от мала до велика»

Песков: Путин пользуется доверием граждан всех возрастов
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пользуется доверием граждан всех возрастов — от молодежи до старшего поколения. Об этом в интервью ТАСС заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Комментируя продажу различных товаров с изображением главы государства, представитель Кремля отметил, что Путин действительно остается популярным в стране. По словам Пескова, он востребован «от мала до велика» и сохраняет поддержку среди россиян разных возрастных групп.

Говоря о мерче с изображением президента, пресс-секретарь подчеркнул, что это можно рассматривать как одно из проявлений любви к нему.

Дмитрий Песков не раз заявлял, что Владимир Путин пользуется огромной поддержкой населения страны. На вопрос журналиста, как на уровень доверия президенту влияют успехи на ВС РФ на фронте, Песков ответил, что, безусловно, определенное влияние имеется.

Он добавил, что журналисты задают один и тот же вопрос, когда Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) публикует статистику.

Ранее 69% россиян заявили, что в трудностях рассчитывают на помощь государства.
 
