За две недели февраля ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов. Военная операция, день 1453-й

В Минобороны России показали, как расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил сосредоточение пехоты ВСУ на Красноармейском направлении, а артиллеристы группировки «Восток» выстрелами из гаубиц «Мста-Б» поразили пункты управления украинскими беспилотниками в Запорожской области.
Российские военнослужащие группировки войск «Днепр» продолжают наступать в направлении Запорожья, сообщил Валерий Герасимов. Они уже освободили населенные пункты Магдалиновка, Приморская и Запасная.
Валерий Герасимов: «Группировка войск «Восток» развивает наступление в восточной части Запорожской области. Пытаясь остановить наше наступление, командование противника перебросило на это направление наиболее подготовленные штурмовые подразделения с других участков. Соединение группировки уверенно отражает атаки противника. Формирования противника несут значительные потери. В феврале в зоне ответственности группировки войск «Восток» под наш контроль перешли населенные пункты Староукраинка, Придорожная, Залезничная и Цветковое».
Войска российской группировки «Юг» продвигаются в направлении города Славянска, а также завершают освобождение Резняковки и продолжают уничтожение подразделений ВСУ в Константиновке. Ранее бойцы «Юга» освободили Степанов, рассказал Валерий Герасимов.
Подразделения группировки войск «Запад» активно ведут наступление на широком фронте. Они продолжают ликвидировать остатки подразделений ВСУ, заблокированных на восточном берегу реки Оскол. Освобождена Глушковка, ведутся бои в районе Новоосинова. На Краснолиманском направлении завершается зачистка населенных пунктов Дробышево и Яровая от украинских формирований, — Валерий Герасимов.
Валерий Герасимов напомнил о взятии под контроль группировки войск «Север» населенных пунктов Поповка и Сидоровка в Сумской области и Чугуновка в Харьковской. Он подчеркнул, что российские подразделения продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах.
Подразделения группировки войск «Центр» развивают наступление на Добропольском направлении, продолжают освобождение населенных пунктов Новый Донбасс и Белецкая, ведут боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгорным, штурмовики в уличных боях уничтожают формирования ВСУ в Гришине. Об этом рассказал Валерий Герасимов.
Валерий Герасимов: «Вооруженные силы Украины несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить, и в условиях снижения укомплектованности боевых батальонов основную ставку делают на формирование дополнительных подразделений беспилотных систем и увеличение количества ударных беспилотников. При этом [российские] подразделения объединенной группировки войск применяют их в среднем в два раза больше, чем противник».
Российские военнослужащие наступают на всех направлениях спецоперации, указал Валерий Герасимов.
Подразделения объединенной группировки войск, несмотря на суровые зимние условия, за две недели февраля освободили 12 населенных пунктов, под контроль армии России перешла территория площадью более 200 кв. км, объявил Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр», рассказали в Минобороны России.
🔴 Беспилотная опасность объявлена в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
🔴 Два человека пострадали при массированной атаке дронов ВСУ на Краснодарский край, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Кроме того, на Кубани произошло несколько пожаров, в Сочи ударом поврежден частный дом, а в селе Юровке ущерб причинен котельной.
Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника. Об этом рассказали в оперативном штабе региона.
🔴 Вооруженные силы России средствами ПВО за ночь уничтожили 68 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были сбиты над Азовским и Черным морями, Краснодарским краем, Крымом, Курской областью и Ставропольским краем.
Сегодня 1453-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.