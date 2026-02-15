За две недели февраля ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов. Военная операция, день 1453-й

8:52

Валерий Герасимов: « Вооруженные силы Украины несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить , и в условиях снижения укомплектованности боевых батальонов основную ставку делают на формирование дополнительных подразделений беспилотных систем и увеличение количества ударных беспилотников. При этом [российские] подразделения объединенной группировки войск применяют их в среднем в два раза больше, чем противник».